La nouvelle ministre de l'Education s'explique sur son choix du privé pour ses enfants

"Je ne vais pas esquiver votre question (...) on va aller sur le champ du personnel", a-t-elle répondu lors d'un point presse à un journaliste de Mediapart, après la visite d'un collège à Andrésy (Yvelines).

A peine nommée, la ministre de l'Education Amélie Oudéa-Castéra a affronté vendredi sa première polémique en justifiant sa décision de transférer ses enfants du public au privé par sa "frustration" devant "les paquets d'heures" d'enseignement non remplacées lors des absences de professeurs.

Le collège-lycée Stanislas, également dans le VIe arrondissement, au coeur de Paris, est un prestigieux établissement privé catholique.

Début 2023, le ministère de l'Education avait saisi l'Inspection générale et lancé un appel à témoignages après des accusations de dérives homophobes et sexistes relayées dans la presse visant cet établissement.

Mediapart avait documenté en juin 2022, témoignages et documents à l'appui, "l'univers sexiste, homophobe et autoritaire du collège et lycée parisien Stanislas, établissement privé catholique décrit comme +le meilleur+ lycée de France".