La Papouasie-Nouvelle-Guinée dépend des opérateurs de sécurité privés

Le Premier ministre papouasien James Marape est arrivé au pouvoir en 2019 en promettant de faire de l'ancienne colonie britannique la "nation chrétienne noire la plus riche" de la planète.

Les émeutes meurtrières en Papouasie-Nouvelle-Guinée révèlent la dépendance croissante de cet Etat pauvre de Mélanésie à l'égard des sociétés de sécurité privées, ont confié à l'AFP des chefs d'entreprise locaux et des analystes.

Mais le chemin de cette nation du Pacifique vers la prospérité dépend en grande partie de sa capacité à se débarrasser de sa réputation violente pour convaincre les investisseurs étrangers de sa stabilité.

Ses forces de police étant limitées et souvent mêlées à des scandales, les opérateurs privés de sécurité sont de plus en plus fréquemment chargés de maintenir l'ordre.

Le 11 janvier, alors que des foules en colère déferlaient sur la capitale Port Moresby, incendiant des voitures en stationnement, pillant des épiceries et incendiant des bâtiments, les équipes de Jemimah Pundari, propriétaire d'une société de sécurité, protégeaient des magasins du quartier.