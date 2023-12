La période de trois jours de vote est terminée, les résultats attendus le 18 décembre

Ce scrutin, le troisième - et dernier selon la Constitution - que devrait emporter M. Sissi, 69 ans, intervient alors que la guerre fait rage depuis octobre entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza frontalière de l'Égypte et que le plus peuplé des pays arabes est pris dans la pire crise économique de son histoire.

Outre M. Sissi, trois candidats globalement inconnus du grand public sont en lice: Farid Zahran, d'un petit parti de gauche, Abdel-Sanad Yamama, du Wafd, parti centenaire mais désormais marginal, et Hazem Omar, du Parti populaire républicain.

Dans le pays de 106 millions d'habitants, le pouvoir d'achat est la priorité, deux tiers de la population vivant en dessous ou juste au-dessus du seuil de pauvreté.