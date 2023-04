La pilule abortive, au centre de la bataille pour l'accès à l'avortement aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, la pilule abortive est devenue le nouveau terrain de bataille entre les défenseurs et opposants au droit à l'avortement. Ces derniers tentent d'obtenir son interdiction dans tout le pays, bien qu'elle y soit une méthode très répandue, approuvée depuis plus de 20 ans.

La pilule abortive est différente de la "pilule du lendemain". Alors que la pilule du lendemain est prise après un rapport à risque pour éviter de tomber enceinte, la pilule abortive est prise une fois qu'une grossesse est confirmée, dans le but d'avorter.

La méthode autorisée aux Etats-Unis, comme dans de nombreux pays, emploie en fait deux médicaments. Le premier est la mifépristone (ou RU 486), qui permet de stopper le développement de la grossesse en agissant sur une hormone appelée progestérone. Le deuxième, le misoprostol, est pris entre un et deux jours plus tard, et déclenche les contractions et saignements.

Au moment de l'avortement, les femmes sont chez elles ou dans le lieu de leur choix, et non dans un établissement de santé.