La pilule abortive reste temporairement autorisée aux Etats-Unis, avec des restrictions

La pilule abortive, dont l'autorisation avait été suspendue la semaine dernière, reste temporairement autorisée aux Etats-Unis mais sous des conditions plus strictes qu'auparavant, selon un jugement rendu mercredi soir par une cour d'appel.

Cette pilule avait été autorisée par l'Agence américaine des médicaments (FDA) il y a plus de vingt ans. Combinée avec du misoprostol, elle représente aujourd'hui 53% des avortements aux Etats-Unis.

Anticipant sa décision, une coalition d'Etats démocrates avaient saisi un autre tribunal à la fin du mois de février pour tenter de préserver cette pilule.

Moins d'une heure après la décision du juge Kacsmaryk, un de ses confères, le juge Thomas Rice, nommé par Barack Obama et siégeant dans l'Etat de Washington, avait estimé que la mifépristone était "sûre et efficace" et avait interdit à la FDA de retirer son agrément dans les 17 Etats à l'origine du recours.

- 5 millions -