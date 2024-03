La pluie offre un bref répit face au plus grand incendie de l'histoire du Texas

Le plus grand incendie de l'histoire du Texas, baptisé le "Smokehouse Creek Fire" et qui a déjà fait deux morts, est désormais contenu à 15% vendredi, et a cessé provisoirement de s'étendre grâce à des précipitations la veille, selon les autorités locales.

L'incendie fait toujours actuellement plus de 430.000 hectares, mais il a en grande partie "reçu des précipitations hier et il n'y a pas eu de progression du feu", a écrit l'Office des forêts du Texas vendredi sur X.