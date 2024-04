La police béninoise recourt aux gaz lacrymogènes pour disperser une manifestation

"Je suis heureux de la mobilisation des camarades", s'est pour sa part félicité Alban Kelomey, un des responsables d'un syndicat d'agents de santé.

"Nous sommes déterminés et engagés et la peur de la police ne peut pas avoir raison de nous. Les travailleurs au Bénin souffrent. Tout coûte cher et on brime les droits humains au quotidien. C'est triste ce que le pays est devenu sous Talon", a-t-il ajouté.