La police israélienne enquête sur des violences sexuelles commises le 7 octobre

"Nous avons aussi vu des corps de femmes qui n'avaient plus de pantalons ou de sous-vêtements", a-t-il poursuivi.

Depuis l'attaque du Hamas sur le sol israélien, la plus meurtrière dans l'histoire d'Israël, l'armée israélienne bombarde sans répit la bande de Gaza, tenue par le Hamas, depuis les airs, la mer et le sol. Les bombardements ont fait selon le ministère de la Santé du Hamas plus de 11.000 morts, aux deux tiers des femmes et des enfants.