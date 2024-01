La police japonaise accusée de profilage racial

Ces trois hommes - l'un né au Pakistan et citoyen japonais depuis ses 13 ans, l'autre d'origine afro-américaine et le troisième venant des îles du Pacifique, marié à une Japonaise depuis 2002 - ont été fréquemment contrôlés et interrogés par la police pour la simple raison de leur ethnicité ou apparence, selon leurs avocats.

"Ce sera le premier procès centré sur le profilage racial pratiqué par la police" japonaise, même si d'autres procès à propos d'interrogatoires excessifs ont déjà eu lieu, a précisé à l'AFP l'un des conseils des plaignants, Moe Miyashita.