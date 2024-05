La police met fin à la manifestation près de l'ambassade d'Israël à Uccle

Les manifestants ont bloqué l'accès à la rue vers 16h30 en érigeant un mur. L'action était organisée à l'occasion de la commémoration de la Nakba ou la "Catastrophe" du 14 mai 1948.

Les activistes exigeaient que le gouvernement fédéral coupe les liens politiques, diplomatiques et économiques avec Israël et prenne des mesures concrètes pour parvenir à un cessez-le-feu au Moyen-Orient. La police était présente en nombre avec des combis, des voitures et des canons à eau.