La police tire des gaz lacrymogènes lors de manifestations d'agriculteurs à New Delhi

Près d'Ambala, au nord de New Delhi, la police a installé d'imposants barrages avec des pointes métalliques, des blocs de ciment et de barrières en acier sur les principaux axes routiers menant à la capitale depuis les trois États voisins.

De longs convois de tracteurs se dirigeaient mardi vers New Delhi depuis les États voisins du Pendjab, de l'Haryana et de l'Uttar Pradesh, selon les télévisions. Les agriculteurs ont appelé à un "Delhi Chalo" (une marche sur Delhi) qui évoque leur manifestation du 26 janvier 2021, lorsqu'ils avaient forcé les barrages policiers pour entrer dans la capitale pour protester contre une libéralisation des marchés agricoles.

Les dernières manifestations d'agriculteurs avaient duré plus d'un an, jusqu'à l'automne 2021. Des dizaines de milliers d'agriculteurs avaient alors érigé des camps de fortune et plus de 700 personnes avaient été tuées lors des manifestations.

Des milliers d'agriculteurs se suicident chaque année en Inde en raison de la pauvreté, de l'endettement et de l'impact croissant sur les récoltes des aléas météorologiques dus au changement climatique.