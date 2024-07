La politique de colonisation d'Israël contraire au droit international, juge la CIJ

L'organe judiciaire principal des Nations Unies, basé à La Haye, a notamment considéré que l'Etat hébreu avait violé les règles concernant la réinstallation forcée de personnes en territoire occupé.

Cet avis consultatif, et donc non contraignant, analysait les "conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est".