La pollution émanant des incendies en Californie a tué 52.000 personnes en une décennie, selon une étude

La pollution émanant des feux de forêt en Californie a tué plus de 52.000 personnes en une décennie, rapporte une étude vendredi, alors que l'ouest des Etats-Unis s'attend à un été chaud, propice aux incendies.

Cette étude, menée par Rachel Connolly de l'Université de Californie à Los Angeles, s'est concentrée sur l'impact des particules fines (PM2.5, 2,5 micromètres ou moins) libérées par les feux de forêt entre 2008 et 2018, en écartant les autres sources de pollution telles que le transport ou l'industrie.

"L'importance de la gestion des feux de forêt ne va qu'augmenter dans les prochaines décennies car l'aridification s'intensifie avec le changement climatique et de plus en plus de régions sont exposées aux feux", ont indiqué les chercheurs dans l'étude publiée dans Science Advances.

"Ces résultats ont des implications directes pour la Californie, un Etat à l'avant-garde du développement de la politique climatique avec plusieurs régions propices aux incendies", ont-ils ajouté.

De vastes zones de forêts et de prairies brûlent tous les ans en Californie et d'autres régions du pays, causant des millions de dollars de dégâts et pouvant parfois causer plusieurs décès.