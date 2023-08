La Pologne envoie de nouvelles troupes à la frontière biélorusse

La Pologne a décidé d'envoyer plus de troupes à la frontière avec la Biélorussie, car selon Varsovie, deux hélicoptères militaires biélorusses ont violé l'espace aérien polonais mardi.

Le ministère polonais des Affaires étrangères appelle Minsk à expliquer l'incident "immédiatement et en détails". Le représentant biélorusse en Pologne a été convoqué. Le ministère de la Défense a prévenu l'Otan de l'incident et a envoyé plus de troupes à la frontière avec, notamment, des hélicoptères de combat.

La tension monte entre la Pologne et le Biélorusse depuis que l'armée de mercenaires russes Wagner s'est réfugiée sur le territoire biélorusse à la suite du coup d'État manqué du patron de Wagner, Evgeniy Prigozhin, le mois dernier. Le gouvernement polonais craint que les combattants de Wagner n'envahissent la Pologne en même temps que les migrants illégaux.