La Pologne envoie de nouvelles troupes à la frontière biélorusse

La Pologne a décidé d'envoyer plus de troupes à la frontière avec la Biélorussie, car selon Varsovie, deux hélicoptères militaires biélorusses ont violé l'espace aérien polonais mardi.

Le ministère polonais des Affaires étrangères appelle Minsk à expliquer l'incident "immédiatement et en détails". Le représentant biélorusse en Pologne a été convoqué. Le ministère de la Défense a prévenu l'Otan de l'incident et a envoyé plus de troupes à la frontière avec, notamment, des hélicoptères de combat.

La Biélorussie nie les accusations et affirme qu'il s'agissait d'un exercice militaire annoncé.