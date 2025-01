"La population souffre": les organisations humanitaires craignent une catastrophe sanitaire dans l'est du Congo

Les combats continuent dans l'est du Congo. Le groupe armé M23 et les troupes rwandaises ont pris le contrôle de l'aéroport de Goma. Plus d'un millier de militaires congolais auraient déjà capitulé, et de nombreux civils ont déjà fui la ville. Ce soir, plusieurs organisations humanitaires redoutent une catastrophe sur le plan sanitaire.