La présidente de Harvard démissionne sur fond de polémiques

La présidente de la prestigieuse université américaine Harvard, Claudine Gay, a annoncé mardi démissionner, après des accusations de plagiat et une audition tendue au Congrès sur la lutte contre l'antisémitisme dans les campus.

Depuis l'attaque sanglante du Hamas en Israël le 7 octobre, suivie de représailles meurtrières de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, le conflit déchaîne les passions dans les universités américaines les plus renommées.

Elle était visée par des accusations de plagiat liées à ses travaux universitaires, alimentées par un site conservateur, et par des critiques liées à ses réponses, lors d'une audition parlementaire sur la lutte contre l'antisémitisme sur les campus, à l'élue républicaine Elise Stefanik, qui a assimilé les appels de certains étudiants à l'"Intifada" à une incitation à "un génocide contre les juifs en Israël et dans le monde".

Lorsque Mme Stefanik avait demandé si "appeler au génocide des juifs violait le règlement sur le harcèlement à Harvard, oui ou non?", Mme Gay avait répondu: "Cela peut, en fonction du contexte", avant d'ajouter: "Si c'est dirigé contre une personne."

Mardi 5 décembre, dans une ambiance tendue, Claudine Gay et ses homologues de l'université de Pennsylvanie et du Massachusetts Institute of Technology, Elizabeth Magill et Sally Kornbluth, avaient répondu cinq heures durant aux questions d'élus de la Chambre des représentants.

Leurs réponses, devenues virales, ont provoqué un tollé jusqu'à la Maison Blanche, dont un porte-parole, Andrew Bates, a jugé "incroyable que cela doive être dit: les appels au génocide sont monstrueux".

- "Attaques immondes" -

"Il a été compliqué de voir le doute planer quant à mes engagements à faire face à la haine et à respecter la rigueur académique... et effrayant de faire l'objet d'attaques personnelles et de menaces alimentées par du racisme", a expliqué Claudine Gay dans sa lettre de démission.

Elle devient la deuxième présidente de l'Ivy League -- qui rassemble huit universités d'élite -- à démissionner. En décembre, Elizabeth Magill, de l'université de Pennsylvanie, avait remis sa démission face aux pressions.

Plus de 70 parlementaires, dont deux démocrates, ainsi que des anciens étudiants et des donateurs de renom avaient réclamé le départ de Mme Gay. La présidente avait toutefois reçu le soutien de la communauté éducative et avait été maintenue mi-décembre dans ses fonctions.

L'instance dirigeante de l'université Harvard, qui a accepté mardi la démission de Mme Gay, a salué sa "résilience remarquable face à des attaques continues et profondément personnelles".

"Si une partie de cette affaire a eu lieu de façon publique, une grande partie a pris la forme d'attaques immondes et dans certains cas racistes contre elle via des emails et des appels téléphoniques honteux", précise l'institution dans un communiqué.

La républicaine Elise Stefanik a de son côté qualifié sur le réseau X (ex-Twitter) cette démission de "très tardive", assurant qu'il s'agissait du "début de ce qui constituera le plus grand scandale de toute université dans l'histoire".

Née à New York dans une famille d'immigrés haïtiens, Claudine Gay aura effectué la présidence la plus courte de l'histoire de l'université depuis sa fondation à Cambridge, près de Boston, en 1636.