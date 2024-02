La présidente du Crisis Group craint une "erreur de calcul majeure" au Moyen-Orient

Elle parle aussi d'une "crise du maintien de la paix" dans le monde, tout en gardant une "lueur d'espoir" sur la possibilité de résoudre les conflits par la voie diplomatique.

Question: Concernant la guerre à Gaza et ses ramifications, quelles sont les perspectives à court et moyen terme et les risques d'escalade, notamment d'un conflit direct avec l'Iran?

Réponse: "Il y a des discussions en cours sur une trêve de 40 jours. C'est la base. Obtenir ces 40 jours et ensuite construire sur cette base (...) Parvenir à une sorte de gouvernance intérimaire qui permette le rétablissement des infrastructures et l'acheminement d'eau et de nourriture et puis répondre aux besoins à plus long terme. Du côté palestinien, cela concerne leur aspiration à un Etat. Pour Israël, il s'agit de sa sécurité et de garanties de sécurité. C'est pourquoi nous avons été très clairs au sein du Crisis Group que la seule manière d'y parvenir c'est à travers un cessez-le-feu immédiat.