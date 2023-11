La présidente du Sénat Stephanie D'Hose se réfugie dans un abri dès son arrivée à Kiev

La présidente du Sénat est arrivée à Kiev vers 07h00, (06h00 HB) en train, parti vendredi soir de Dorohusk, un village polonais à la frontière avec l'Ukraine. Il était prévu que l'ambassadeur belge à Kiev, Peter Van De Velde, accueille Mme D'Hose, et la délégation qui l'a accompagnée, samedi matin à la gare. L'ambassadeur n'a toutefois pas pu s'y rendre à cause de l'attaque, qui serait une des plus importantes sur Kiev depuis des mois.

La présidente du Sénat a finalement été accueillie par le secrétaire-adjoint du parlement ukrainien. La délégation a ensuite immédiatement été escortée vers un hôtel dans la zone très sécurisée du centre de la capitale, autour du palais présidentiel.