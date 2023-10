La princesse Leonor, héritière du trône espagnol, jure fidélité à la Constitution

Vêtue d'un élégant smoking blanc, Leonor a prêté serment sur le même exemplaire de la Constitution que son père 37 ans avant elle, sous le regard attendri de celui-ci, en présence de la reine et devant la présidente de la chambre des députés, Francina Armengol.

"Je jure de remplir fidèlement mes fonctions, de protéger et faire protéger la Constitution et les lois, de respecter les droits des citoyens et des communautés autonomes, et d'être fidèle au roi", a-t-elle déclaré avant d'être applaudie pendant plusieurs minutes par l'hémicycle.

Visiblement ému, le souverain a ensuite embrassé sa fille.