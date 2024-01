La prison vétuste de La Talaudière peine à répondre aux injonctions du Conseil d’État

Partager:

Un rat dans une cour, des fils électriques à nu, des cellules vétustes... la maison d'arrêt de La Talaudière (Loire) peine à réaliser les travaux de rénovation urgents exigés par le Conseil d'État en mai dernier. "Il y a des injonctions qui n'ont pas été exécutées. Les cloisonnements des sanitaires ne sont pas réalisés, le nettoyage des douches n'est pas non plus au top et les travaux ne sont pas terminés sur les cours de promenade", a détaillé la députée LFI de la Loire Andrée Taurinya sur place jeudi après-midi, avec une équipe de l'AFP.

"J'entends les arguments donnés par l'Administration pénitentiaire, qu'il y a des délais pour trouver des entreprises, effectuer les travaux avec les difficultés inhérentes à l'univers carcéral, la nécessité de déplacer les détenus dans un contexte de surpopulation", a-t-elle dit au terme de sa troisième visite depuis novembre 2022. Le centre pénitentiaire, conçu dans les années soixante pour 263 pensionnaires, en compte actuellement 415, dont 12 dorment sur des matelas à même le sol. - "Tonneau des Danaïdes" -

À la visiteuse qui constate la présence d'un rat sur une cour de promenade, la directrice de détention explique que le nettoyage des extérieurs s'apparente à "un tonneau des Danaïdes". "On le vide et il se remplit aussitôt", dit-elle en ajoutant être "consciente que c'est inacceptable pour les détenus et le personnel". Saisi par l'Observatoire international des prisons (OIP) et l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D), le Conseil d'Etat avait ordonné en mai dernier plusieurs mesures pour "améliorer dans un délai très bref la salubrité des locaux, la dignité des personnes et la sécurité". Bien que repeintes en avril dernier par des détenus en formation professionnelle, les huit cellules du quartier disciplinaire sont dans un état peu engageant, avec de la suie sur les murs et une odeur de brûlé persistante.