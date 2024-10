La progression des forces israéliennes au Liban stoppée, selon le Hezbollah

Selon le mouvement libanais, les soldats israéliens ont tenté de pénétrer dans un site proche de la ville de Marjayoun par l'est. Ces tentatives auraient été accompagnées de tirs israéliens continus la nuit dernière, a rapporté l'agence nationale de presse libanaise (NNA). De son côté, l'armée israélienne a répondu qu'elle ne commentait pas les mouvements de ses troupes.

L'armée de l'air israélienne poursuit par ailleurs ses frappes dans d'autres régions du Liban. Selon l'agence NNA, depuis ce matin, elles ciblent notamment la côte, au nord de la ville portuaire de Tyr, et l'intérieur des terres, près du fleuve Litani. L'armée israélienne a annoncé qu'elle avait attaqué en une journée quelque 200 cibles du Hezbollah dans le sud du Liban et plus loin, à l'intérieur des terres.