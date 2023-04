La radio américaine NPR quitte Twitter, le jour où Elon Musk reconnaît des erreurs

La radio publique américaine NPR est devenue mercredi le premier grand média à quitter Twitter pour protester contre les nouvelles politiques du réseau, le jour où son patron, Elon Musk, a reconnu des "erreurs" depuis son arrivée.

Connue et respectée aux Etats-Unis, où elle revendique 46 millions d'auditeurs et lecteurs par semaine sur ses stations, podcasts et sites internet, la National Public Radio a annoncé que ses "comptes (...) ne seront plus actifs sur Twitter", en accusant le réseau de prendre des mesures qui "sapent notre crédibilité".