La recherche belge contre le cancer dépend d'une usine d'armement russe

Une thérapie prometteuse contre le cancer à laquelle participe le SCK CEN de Mol dépend d'une entreprise d'armement nucléaire de Russie, écrivent samedi L'Echo et De Tijd. Le quotidien économique flamand a mené une enquête avec les médias suédois Expressen et néerlandais NOS/Nieuwsuur.

L'usine en question est ElektroKhimPribor (EKP) située à Lesnoj, et emploierait quelque 10.000 personnes. Elle a aussi développé des activités civiles.

Et même après l'invasion de l'Ukraine, des commandes venant de pays européens comme les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suède ont continué à arriver à cette usine. La société néerlandaise TerThera a ainsi acheté pour plus de 30 millions d'euros, au moins, entre mai 2022 et mars 2023, d'isotopes à usage médical et de laboratoire.