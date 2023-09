La répression s'intensifie au Venezuela, affirment des experts de l'ONU

Au contraire, le gouvernement "a récemment intensifié ses efforts pour réduire l'espace civique et démocratique, en restreignant les libertés individuelles et collectives et en renforçant son contrôle et ses restrictions sur le travail des défenseurs des droits humains, des organisations de la société civile, des syndicats, des médias et des partis politiques".

Les experts de l'ONU déplorent notamment que plusieurs candidats de l'opposition à la présidentielle ont été disqualifiés.