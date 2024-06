La Rochelle: une voiture percute des enfants à vélo, 6 blessés dont 3 graves

Un accident de la circulation impliquant un groupe d'enfants à vélo et un véhicule qui les a "percutés" à un carrefour a fait au moins six blessés dont trois graves à La Rochelle (Charente-Maritime), ont annoncé la préfecture et les pompiers.

Parmi ces douze enfants d'un centre de loisirs communal, l'un a été blessé très gravement et héliporté vers le CHU de Poitiers (Vienne), et deux autres sont en "urgence absolue", a déclaré Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de Charente-Maritime.