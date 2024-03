La Russie annonce officiellement être en état de guerre: "On parviendra à avoir un impact sur l'économie russe"

Alain De Neve, chercheur au Centre d'Études de Sécurité et de Défense, offre un éclairage sur le conflit russo-ukrainien alors que la Russie vient d'annoncer ce matin qu'elle se trouve désormais en état de guerre.

Il souligne également que cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large de consolidation du pouvoir de Poutine, illustrée par l'absence de manifestations d'envergure, témoignant d'un contrôle total sur la population.

De Neve explique que cette reconnaissance de l'état de guerre "est la conséquence logique à la fois de l'élection" de Vladimir Poutine pour un nouveau mandat de six ans, visant à ancrer dans l'esprit des citoyens russes la nature réelle de la situation, désormais caractérisée par un état de guerre plutôt qu'une simple opération spéciale.

Il mentionne qu'environ "un demi-million de personnes ont été mobilisées par l'industrie de défense russe" depuis 2023, en plus du développement de nouvelles chaînes de production pour la fabrication et la maintenance du matériel militaire.

Il présente deux analyses possibles : l'une optimiste, "vient à dire que petit à petit on parviendra à avoir un impact sur l'économie russe", et l'autre plus pessimiste, soulignant la capacité de la Russie à supporter les sacrifices économiques induits par l'état de guerre.

En résumé, la déclaration de l'état de guerre par la Russie marque une étape importante dans l'évolution du conflit russo-ukrainien, mais ses implications concrètes restent à voir dans les mois à venir.