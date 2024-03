La Russie demande à l'Ukraine "d'arrêter et d'extrader immédiatement" son chef des services secrets: "Sans valeur" et "cynique" répond Kiev

La Russie a annoncé dimanche avoir demandé à l'Ukraine d'extrader le chef des services secrets ukrainiens (SBU) et d'autres personnes qui, selon elle, sont impliqués dans des "attaques terroristes" sur son sol. Kiev a aussitôt rejeté ces demandes, jugées "sans valeur" et "cyniques".

Selon la diplomatie russe, M. Maliouk aurait reconnu avoir "organisé le bombardement du pont de Crimée en octobre 2022 et a révélé des détails sur l'organisation d'autres attentats terroristes en Fédération de Russie".

Le ministère russe des Affaires étrangères a dit dans un communiqué avoir demandé aux autorités ukrainiennes "d'arrêter et d'extrader immédiatement" le chef du SBU, Vassyl Maliouk, et d'autres personnes, en invoquant deux conventions internationales contre le terrorisme.

Le SBU les a qualifiées de "sans valeur" et "cyniques". "Les déclarations sur le terrorisme sont particulièrement cyniques venant d'un pays terroriste", a-t-il déclaré.

"La partie russe exige que le régime de Kiev cesse immédiatement tout soutien aux activités terroristes, extrade les responsables et indemnise les victimes pour les dommages causés", ajoute le communiqué.

Plus tôt dans la semaine, M. Maliouk, 41 ans, qui dirige depuis un peu plus d'un an le SBU, avait tourné en dérision mardi un ordre d'arrestation émis contre lui par un tribunal russe, dans le cadre d'une enquête sur une explosion meurtrière en 2022 sur le pont de Crimée, qui relie la Russie à cette péninsule annexée.

La Crimée a été annexée par Moscou en 2014 mais est internationalement reconnue comme faisant partie de l'Ukraine.

Dans une interview diffusée lundi soir sur la chaîne ukrainienne ICTV, M. Maliouk avait par ailleurs donné des détails sur des attentats très médiatisés commis en Russie.