La Russie dit avoir fait échec à une incursion ukrainienne

Dans une courte vidéo publiée de même source et présentée comme ayant été tournée mardi lors de ces combats frontaliers, on voit depuis le ciel un char ukrainien être frappé par un projectile.

Les forces russes "repoussent" sur le sol russe "les attaques et infligent des dommages par le feu à l'ennemi", a affirmé le ministère dans un communiqué sur Telegram.

Le ministère russe de la Défense a fait état d'"une attaque" transfrontalière ukrainienne impliquant chars et véhicules blindés à 08H00 du matin (05H00 GMT).

Les forces russes "échouent dans leur défense" de la région de Koursk, a assuré Andriï Kovalenko, un responsable du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, sans donner davantage de précisions.

Selon le gouverneur régional Alexeï Smirnov, les combats se déroulent dans les districts russes de Soudjan et de Korenevski. "L'artillerie et l'aviation frappent l'ennemi" ukrainien, a-t-il assuré.

M. Smirnov a aussi rapporté mardi des "bombardements massifs" ukrainiens et des attaques de drones visant sa région, qui ont tué au moins trois civils et blessé 13 autres, dont quatre enfants.

- Pas la première tentative d'incursion -

Plusieurs incursions de combattants armés en Russie ont eu lieu depuis le début de l'attaque russe contre l'Ukraine en février 2022.

A plusieurs reprises, celles-ci ont été revendiquées par la "Légion Liberté de la Russie" et le "Corps des volontaires russes", des groupes se présentant comme composés de combattants russes pro-Kiev et classés comme "organisations terroristes" par Moscou.

Leurs opérations ont accru la pression sur les localités russes proches de l'Ukraine, également soumises régulièrement à des bombardements meurtriers en représailles aux frappes russes sur le territoire ukrainien.

Les forces russes ont à chaque fois affirmé avoir repoussé ces incursions, mais certaines d'entre elles ont forcé Moscou à utiliser son artillerie et aviation.

En mai, Vladimir Poutine a ordonné une offensive contre la région frontalière ukrainienne de Kharkiv dans le but de créer une zone tampon à même de protéger ces villages frontaliers et les plus grandes villes russes situées près du territoire ukrainien.

Mais cet assaut n'a pas eu l'effet escompté, l'armée ukrainienne continuant d'attaquer quasi quotidiennement la Russie en réponse aux bombardements russes depuis plus de deux ans.

- Poussée russe -

Un responsable de l'occupation russe dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, Vladimir Saldo, a par ailleurs rapporté une autre attaque ukrainienne sur l'isthme de Tendra, sur la mer Noire.

Valentin RAKOVSKY, Sophie RAMIS, Cléa PECULIER

Selon lui, les troupes ukrainiennes ont tenté de débarquer sur cette étroite bande de terre avec 12 vedettes soutenues par des drones explosifs.

"Trois bateaux ont été détruits avec leurs équipages et coulés, tandis que les autres ont battu en retraite après avoir subi des pertes", a-t-il affirmé sur Telegram.

Sur le front, la Russie a revendiqué mardi la prise d'un nouveau village, celui de Tymofiïvka, situé en direction de la ville de Pokrovsk, un secteur du front où les forces russes gagnent du terrain ces dernières semaines et où la situation est "difficile" selon Volodymyr Zelensky.

Le chef d'état-major russe Valéri Guérassimov s'est, lui, rendu sur des positions contrôlées par ses troupes dans la région ukrainienne de Donetsk (est), a indiqué mardi le ministère russe de la Défense.