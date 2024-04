La sentence est tombée: les parents d'un lycéen auteur d'une tuerie dans le Michigan condamnés à minimum 10 ans de prison

La mère, Jennifer Crumbley, 46 ans, et le père, James Crumbley, 47 ans, ont été reconnus coupables d'homicide involontaire lors de deux procès distincts, en février et en mars, des condamnations inédites dans le pays pour des parents. "On n'attend pas des parents qu'ils soient des devins, mais ces verdicts ne sanctionnent pas de mauvais parents. Ces verdicts confirment les actions répétées, ou absences d'actions, qui auraient pu arrêter une catastrophe imminente", a déclaré la juge du tribunal de Pontiac, dans le Michigan (nord), Cheryl Matthews,

Elle les a condamnés à la même peine de "dix à 15 ans de prison", moins les deux ans et demi de détention préventive déjà effectués. Ils encouraient une peine maximale de 15 ans de prison. La procureure lui avait demandé de prononcer les peines les plus sévères possibles contre les accusés, en "prenant en compte l'impact de leur négligence criante".

Avant l'énoncé de la sentence, Jennifer Crumbley comme James Crumbley ont tenu à préciser, contrairement à l'impression qu'ils avaient pu donner lors de leurs procès respectifs, qu'ils auraient agi différemment s'ils avaient eu connaissance des signes avant-coureurs de la tragédie. Leur fils, Ethan Crumbley, âgé de 15 ans au moment des faits, avait tué deux filles et deux garçons âgés de 14 à 17 ans et blessé six autres élèves et un enseignant le 30 novembre 2021.

Un pistolet, 50 balles