La seule centrale électrique de Gaza à l'arrêt faute de carburant

Plus tôt dans la journée, des alertes avaient été lancées, avertissant du fait que le courant serait coupé à Gaza dans les heures qui suivraient. Les autorités avaient alors déjà commencé à rationner l'électricité et à l'affecter aux services les plus urgents.

Les conséquences de l'arrêt de la centrale électrique sont désastreuses. Les hôpitaux de Gaza doivent désormais recourir à des générateurs d'urgence, une solution qui ne pourra fonctionner que pendant quelques jours, selon la chaine Al Jazeera. La population n'a plus accès à l'eau courante, les téléphones portables ne peuvent plus être rechargés et les ascenseurs deviennent inutilisables. Les téléviseurs ne fonctionnent plus non plus, ce qui signifie que les habitants ont du mal à suivre l'actualité. La nuit, Gaza sera par ailleurs plongée dans une totale obscurité.

Israël a annoncé lundi qu'il souhaitait instaurer un blocus complet de Gaza, privant le territoire palestinien d'eau, de nourriture et de carburant. Les organisations de défense des droits de l'homme se disent très préoccupées par la situation humanitaire des deux millions de Palestiniens qui habitent dans la bande de Gaza.