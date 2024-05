La situation alimentaire s'améliore légèrement à Gaza, selon l'OMS

La situation alimentaire s'améliore légèrement à Gaza car il y a plus de denrées alimentaires mais le risque de famine demeure, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS) vendredi.

"Il y a un peu plus de nourriture, une nourriture plus variée... les gens nous le disent aussi", a déclaré le Dr Rik Peeperkorn, le représentant de l'OMS dans les territoires palestiniens, lors d'un point de presse à Genève par liaison vidéo depuis Jérusalem.

"Ce que j'ai observé au fil du temps c'est qu'il y a certainement plus d'aliments de base, plus de blé, mais aussi un peu plus d'aliments diversifiés sur les marchés, pas seulement dans le sud, mais aussi dans le nord" de Gaza, a-t-il ajouté, affirmant que "la situation alimentaire s'est un peu améliorée".