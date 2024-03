La situation en Haïti "plus qu'insoutenable", dénonce le chef des droits humains de l'Onu

La situation en Haïti "est plus qu'insoutenable pour le peuple haïtien", a dénoncé mercredi le Haut-Commissaire des Nations unies pour les droits de l'Homme. Près de 1.200 personnes ont été tuées depuis le début de l'année à cause de la violence des gangs, a-t-il alerté.

Les violences des gangs ont fait 1.193 morts et 692 blessés depuis début janvier, "des chiffres choquants", selon M. Türk.

Les bandes criminelles, qui contrôlent la majorité de la capitale Port-au-Prince ainsi que les routes qui y mènent, s'en prennent depuis quelques jours à des sites stratégiques du pays le plus pauvre des Caraïbes: académie de police, aéroport et plusieurs prisons, d'où ont pu s'évader des milliers de détenus.

M. Türk, qui connaît bien Haïti pour y avoir travaillé dans ses fonctions passées, a décrit un système de santé "au bord de l'effondrement", des écoles et des entreprises fermées, "des enfants de plus en plus exploités par les gangs".

"L'économie est asphyxiée car les gangs imposent des restrictions aux mouvements de la population. Le principal fournisseur d'eau potable en Haïti a cessé ses livraisons. Au moins 313.000 personnes sont actuellement déplacées à l'intérieur du pays", s'est-il indigné.