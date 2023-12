La situation humanitaire à Gaza "au-delà de toute rupture", avertit l'ONU

Ses commentaires interviennent alors qu'Israël poursuit ses bombardements sur Gaza, plus de deux mois après les attaques du Hamas du 7 octobre qui ont tué 1.200 personnes en Israël et vu environ 240 personnes prises en otages, selon les chiffres israéliens.

"C'est tellement précaire (...) Je ne sais pas si vous pouvez me donner un meilleur mot que précaire, extrêmement précaire", a dit aux journalistes à Genève Volker Türk, Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme. "Je veux dire, c'est au bord de la rupture, ou bien au-delà", a-t-il ajouté.

Les dirigeants humanitaires craignent que le territoire assiégé ne soit bientôt submergé par la maladie et la famine.

L'offensive israélienne a réduit une grande partie de Gaza en ruines et tué au moins 18.400 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

"Il y a un appel clair pour que tout le monde et les institutions internationales qui s'occupent de ce problème prennent cela très au sérieux", a déclaré M. Türk.

Il s'exprimait à la fin d'un événement de deux jours à Genève marquant le 75e anniversaire de la signature de la Déclaration universelle des droits de l'Homme.

"C'est vraiment le message que nous devons transmettre à tout le monde: prenez les droits de l'Homme au sérieux, encore plus au sérieux. Et placez-les au cœur de votre élaboration et de vos décisions politiques", a-t-il dit.