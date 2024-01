La Sûreté de l'État suit de près les réactions des milieux extrémistes en Belgique

"Il est possible que les événements qui surviennent à Gaza incitent des extrémistes à avoir recours à la violence", détaille la Sûreté de l'État (VSSE). Elle rappelle que l'État islamique et Al-Qaïda ont récemment encouragé leurs partisans à commettre des attentats contre des cibles israéliennes, juives et américaines aux États-Unis et en Europe. La VSSE estime que "la principale menace terroriste pour la Belgique dans ce contexte provient d'individus d'obédience djihadiste-salafiste agissant seuls".

À ce stade toutefois, la VSSE constate encore peu d'appels directs à la violence et relève surtout de nombreuses expressions de soutien à la cause palestinienne dans les milieux extrémistes.