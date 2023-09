La surpêche s'aggrave et démontre l'urgence du traité sur la haute mer, selon Greenpeace

Le rapport rappelle qu'en trente ans, les stocks de thons rouges du Pacifique se sont effondrés de plus de 90%.

Il souligne aussi les dégâts causés au grand large par la pêche à la palangre, qui utilise des lignes munies de milliers d'hameçons appâtés sur des dizaines de kilomètres de long. Une méthode destructrice qui capture de nombreux requins par erreur.

Face à cette situation, utiliser le traité pour créer des sanctuaires marins en haute mer est crucial, a rappelé face à la presse Samantha Murray, spécialiste de la biodiversité marine à l'université de San Diego.

"La biomasse est jusqu'à 670 % plus importante à l'intérieur des réserves marines hautement protégées", a-t-elle résumé. "Lorsque nous laissons l'océan tranquille et que nous le laissons se débrouiller, nous obtenons des écosystèmes plus complexes qui peuvent être plus résistants."

Pour entrer en vigueur avant la prochaine conférence de l'ONU sur les océans en juin 2025, le traité doit être signé puis ratifié par au moins 60 pays. Cela permettrait de réunir rapidement une Conférence des parties, habilitée à créer des sanctuaires marins.

Scientifiques et ONG ont déjà identifié une dizaine de zones à protéger en haute mer.

Elles incluent notamment le "dôme thermal" au large du Costa Rica, habitat riche en nutriments et très accueillant pour les baleines bleues, et la chaîne sous-marine de l'Empereur, qui prolonge l'archipel d'Hawaï dans le Pacifique.

Les dorsales de Nazca et de Salas y Gomez, au large du Chili, pourraient être un des premiers sanctuaires à voir le jour.