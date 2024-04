La surprise Shakira au festival Coachella pour une première journée dominée par les artistes latinos

Lana Del Rey a fait chavirer la foule avec sa pop planante et éthérée, ce style qu'elle maîtrise comme personne. Bottes étincelantes aux genoux et mini robe, elle a alterné rêve et sensualité, tubes et morceaux plus profonds, pendant que les danseurs se tordaient sur scène.

Certains espéraient une apparition surprise de son amie et méga vedette Taylor Swift, que la rumeur dit en week-end romantique à Coachella avec son compagnon et joueur de football américain Travis Kelce.

Il n'en a rien été, mais les "Swifties" peuvent encore espérer qu'elle se joigne aux concerts des Bleachers, le groupe de son producteur Jack Antonoff, ou de la rappeuse du Bronx, Ice Spice, avec laquelle elle collabore aussi.