La Syrie enterre ses morts après une attaque de drones faisant plus de 120 victimes à Homs

La Syrie enterre vendredi les militaires et leurs proches tués dans l'attaque de drones la veille contre une cérémonie de promotions d'officiers qui a fait plus d'une centaine de morts à Homs, à laquelle Damas a répliqué par des bombardements intensifs de zones rebelles.

Des dizaines de proches de victimes se sont rassemblés tôt le matin, le visage fermé, devant l'hôpital militaire de Homs d'où les ambulances ont commencé à transporter les dépouilles des officiers et des membres de leurs familles vers leur dernière demeure, selon un journaliste de l'AFP.

Le ministre de la Défense, Ali Mahmoud Abbas, qui avait quitté la cérémonie jeudi peu avant l'attaque de drones, a assisté aux funérailles d'une trentaine de militaires et de civils à Homs. "Le sang des martyrs qui ont payé de leur vie hier est très cher, mais la patrie l'est encore plus", a-t-il affirmé.