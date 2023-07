La Syrie retire l'accréditation de la BBC

La Syrie a annoncé samedi avoir retiré l'accréditation de la BBC, l'accusant de publier des "informations et reportages biaisés", une mesure rare à l'encontre d'un média international dans ce pays déchiré par la guerre.

"En raison du non-respect par la chaîne des normes professionnelles et de son obstination à fournir des informations et reportages politisés et biaisés", le ministère de l'Information a décidé d'"annuler l'accréditation" des correspondants de la BBC et de la BBC Radio, a-t-il indiqué dans un communiqué.