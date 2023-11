La tâche sera "ardue" pour parvenir à un accord, selon le commissaire européen au Climat

"Même en faisant parfois une distinction entre les (positions) formelles et informelles, nous sommes confrontés à une tâche ardue", a-t-il souligné.

Lors de ses déplacements en Chine, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Afrique, en amont de ce sommet, M. Hoekstra a pris connaissance des positions officielles et informelles des différents pays, cherchant à trouver des compromis, a-t-il expliqué lors d'un entretien organisé par la "European Newsroom" qui regroupe des agences de presse européennes dont l'AFP.

L'un des points de discorde, a-t-il reconnu, concerne la création d'un "fonds pour les pertes et dommages" auquel les pays les plus riches contribueraient et qui bénéficierait aux pays particulièrement vulnérables.

M. Hoekstra a clairement indiqué qu'il pensait que la Chine, deuxième économie mondiale, devrait être un contributeur et non un bénéficiaire de ce fonds.

"Avec toute cette richesse et toute cette puissance économique, viennent aussi des responsabilités. C'est le cas pour la Chine. C'est aussi le cas pour d'autres", a-t-il déclaré.