La tête de "E.T." et le peignoir de "Big Lebowski" aux enchères aux Etats-Unis

L'inoubliable tête de "E.T.", l'iconique peignoir de "Big Lebowski" ou encore le chemisier des fiançailles de la princesse Diana seront mis en vente le week-end prochain aux Etats-Unis, dans le cadre d'enchères consacrées aux "légendes d'Hollywood".

"Ces objets sont désormais considérés comme une catégorie d'actifs et non plus seulement comme des souvenirs ou un moment de notre vie", a affirmé à l'AFP Martin Nolan, directeur général de la maison de vente aux enchères Julien's Auctions.

"C'est beaucoup plus amusant que des actions ou des obligations, ou que beaucoup d'autres choses que vous avez dans votre portefeuille d'investissement", a-t-il souligné.

Parmi ces "actifs", figure un modèle de la tête de l'extraterrestre "E.T.", le film emblématique de Steven Spielberg, dont le prix pourrait atteindre un million de dollars, selon Martin Nolan.