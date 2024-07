A la tête du G20, Lula sonne la mobilisation contre la faim

EVARISTO SA

Le président brésilien Lula compte embarquer mercredi à Rio de Janeiro les pays du G20 dans la lutte contre la faim dans le monde, avant une réunion des ministres des Finances du groupe promise à d'âpres discussions sur la taxation des milliardaires.

Le rendez-vous des grands argentiers du G20 jeudi et vendredi marquera l'une des dernières grandes étapes avant le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des principales économies mondiales les 18 et 19 novembre, également à Rio.