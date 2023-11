La transformation de l'armée doit permettre de la préparer à un éventuel conflit

L'amiral Hofman a ajouté que sa préoccupation était de faire en sorte que la Défense belge soit, dans le futur, avec les programmes de modernisation déjà lancés et ceux, en préparation, à soumettre au(x) prochain(s) gouvernement(s), "plus robuste", en collaboration avec ses partenaires de l'Otan et de l'Union européenne, au nom du partage du fardeau des tâches et des risques, une notion courante en politique étrangère.

Il a clairement évoqué un possible "déraillement de la situation" en Ukraine - qui résiste depuis plus d'un an et demi à l'agression de la Russie, grâce notamment à l'aide occidentale - en fonction des capacités et des "intentions" de la direction russe (le régime du président Vladimir Poutine) à "entreprendre quelque chose contre l'Europe" et le territoire de l'Otan.