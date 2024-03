La transition en Haïti bute sur des désaccords entre les futurs responsables

Nommé quelques jours avant l'assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse, M. Henry était très contesté. Son mandat a été marqué par une montée en puissance des bandes armées qui ravageaient déjà le pays et contrôlent aujourd'hui au moins 80% de la capitale Port-au-Prince.

La transition en Haïti est entravée par des différends entre les personnalités devant composer le futur organe dirigeant, deux semaines après l'annonce de la démission du Premier ministre Ariel Henry et au moment où les gangs continuent de terroriser la population.

Il a accepté le 11 mars de céder la place à un "conseil présidentiel de transition", annoncé lors d'une réunion entre des représentants haïtiens et ceux de plusieurs pays et organisations dont la Communauté des Caraïbes (Caricom).

Mais ce conseil - qui doit compter sept membres votants représentant les principales forces politiques en Haïti et le secteur privé, en plus de deux membres non votants - peine à voir le jour.

Les formations politiques ont toutes réussi à nommer leur candidat après des négociations et va-et-vient ardus. Signe que la situation est mouvante, la liste a encore changé ce week-end.