La trêve entre Israël et le Hamas dans l'impasse: l'approvisionnement à Gaza suspendu, l'État hébreu menace d'"autres conséquences"

Israël suspend l'entrée de marchandises et d'approvisionnements dans la bande de Gaza.

"Le Premier ministre (Benjamin) Netanyahu a décidé que, dès ce matin, toute entrée de marchandises et d'approvisionnements dans la bande de Gaza serait suspendue", indique un communiqué de son bureau. "Israël n'acceptera pas de cessez-le-feu sans libération de nos otages", ajoute le texte. "Si le Hamas persiste dans son refus, il y aura d'autres conséquences."

Une extension de trêve jusque mi-avril

Le Hamas a exigé dimanche le démarrage de la deuxième phase du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, qui doit en principe avoir lieu dimanche mais qu'Israël refuse d'appliquer, préférant un plan de dernière minute d'extension de la trêve jusque mi-avril proposé par les Etats-Unis face au blocage des négociations.

"Israël adopte le plan de l'envoyé du président américain Steve Witkoff pour un cessez-le-feu temporaire pour les périodes du ramadan" devant s'achever fin mars "et de Pessah", la pâque juive, qui sera célébrée à la mi-avril, a annoncé le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un communiqué publié après minuit (22h00 GMT samedi). Israël est prêt à entamer "immédiatement" des négociations "sur tous les détails du plan Witkoff" avec le Hamas, a-t-il ajouté.

"La récente déclaration du bureau de Netanyahu confirme clairement que l'occupant ne cesse de se soustraire aux accords qu'il a signés", a fustigé le dirigeant du Hamas Mahmoud Mardaoui dans une déclaration. "La seule façon de parvenir à la stabilité dans la région et au retour des prisonniers est d'achever la mise en oeuvre de l'accord (...) en commençant par la mise en oeuvre de la deuxième phase", qui prévoit la fin définitive de la guerre et la libération de tous les otages, a-t-il poursuivi. "C'est ce sur quoi nous insistons et nous ne reculerons pas".