La Turquie discute de "libération" des otages avec le Hamas

Plus de 1.400 personnes, pour la plupart des civils, sont mortes dans l'attaque d'une ampleur inédite menée par le Hamas, et 199 ont été prises en otage.

"Le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan a eu un entretien téléphonique avec le chef du bureau politique du Hamas Ismaïl Haniyeh sur les derniers développements en Palestine et la possibilité de libération des civils", a affirmé le ministère.

Ankara a confirmé vendredi qu'un citoyen turc ayant la double nationalité israélienne et vivant depuis 1972 en Israël avec sa famille avait été tué lors de l'attaque. Un autre ressortissant turc serait porté disparu, selon les médias turcs.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, ardent défenseur de la cause palestinienne, a intensifié depuis l'attaque ses discussions avec les puissances occidentales et régionales après avoir proposé une médiation pour mettre fin au conflit et la libération des otages.