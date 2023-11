La Turquie envoie un navire avec du matériel médical pour aider les victimes à Gaza

La Turquie a envoyé un navire comprenant entre autres un véritable hôpital d'urgence et des fournitures médicales en Égypte pour soigner les victimes de la guerre à Gaza. "Un total de 51 conteneurs contenant des fournitures médicales, des générateurs et 20 ambulances ont été chargés à bord d'un navire envoyé du port d'Alsancak à Izmir vers l'Égypte", a déclaré le ministre de la Santé, Fahrettin Koca. Le navire devrait arriver samedi.

Les hôpitaux de la bande de Gaza sont actuellement incapables de faire face à la situation. Non seulement les blessés et les réfugiés sont nombreux à se rendre dans les hôpitaux, mais les fournitures s'épuisent également. Les hôpitaux ont été frappés par des bombardements et il y a un manque de carburant pour alimenter les générateurs. Plusieurs organisations, dont l'Organisation mondiale de la santé, mettent en garde contre les pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments. Plusieurs pays envoient des navires dans la région dans l'espoir de faire quelque chose pour la population civile de Gaza.

La Grèce et Chypre ont, par ailleurs, annoncé être prêts à acheminer par voie maritime différentes fournitures pour venir en aide à la population de la bande de Gaza. Chypre peut servir de plaque tournante pour l'aide internationale à Gaza, a ajouté le président chypriote Nikos Christodoulides. "Nos deux pays ont déjà présenté notre proposition de corridor maritime entre Chypre et Gaza", a souligné M. Christodoulides.