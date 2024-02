La Turquie épinglée par HRW pour des atteintes aux droits humains en Syrie

La Turquie est tenue pour responsable de nombreuses violations des droits humains dans les régions du nord de la Syrie contrôlées par les forces turques et leurs supplétifs, a affirmé jeudi l'ONG Human Rights Watch (HRW).

La Turquie "porte la responsabilité des graves abus et des crimes de guerre potentiels commis par des membres de ses forces et des groupes armés locaux qu'elle soutient" dans le nord de la Syrie, a déclaré HRW dans un rapport.

La Syrie a été morcelée par la guerre qui a éclaté en 2011 après la répression de manifestations prodémocratie, et l'armée turque y contrôle avec des groupes affiliés deux vastes zones frontalières après avoir mené des opérations d'envergure contre les groupes kurdes.

"Des responsables turcs (...), dans certains cas, ont été directement impliqués dans des crimes de guerre manifestes", ajoute le rapport, qui accuse également les forces armées turques et les agences de renseignement d'abus.

Selon le rapport, les abus et violations sont "le plus souvent dirigés contre des civils kurdes et toute personne considérée comme ayant des liens avec les forces dirigées par les Kurdes". Des femmes kurdes qui ont été détenues ont signalé des violences sexuelles, notamment des viols.

Selon HRW, la police militaire locale et l'Armée nationale syrienne (ANS), soutenues par Ankara, "ont arbitrairement arrêté et détenu, fait disparaître de force, torturé et maltraité d'autres manières, soumis à des procès militaires inéquitables de nombreuses personnes en toute impunité".