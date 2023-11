La Turquie gèle les avoirs de 62 personnes pour financement du terrorisme

Les autorités turques ont gelé les avoirs de 62 personnes et de 20 entités juridiques dans leur pays et à l'étranger, les soupçonnant de financer le terrorisme. Une personne et une organisation en Belgique sont concernées, selon une communication du ministère turc des Finances, publiée mercredi. La Turquie leur reproche de potentiels liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), considéré par la Turquie, l'Union européenne et les États-Unis comme une organisation terroriste.