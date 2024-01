La Turquie a "neutralisé" 45 combattants du PKK dans des attaques en Irak et en Syrie

L'armée turque a mené samedi, tôt dans la matinée, des frappes aériennes dans le nord de la Syrie et de l'Irak ciblant de présumées milices kurdes. Quarante-cinq combattants kurdes ont été "neutralisés" (tués, blessés ou faits prisonniers), a indiqué le bureau du président turc Recep Tayyip Erdogan.

L'armée turque a détruit 29 positions du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), considéré comme organisation terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux, a annoncé le ministère de la Défense sur le réseau social X (anciennement Twitter).

Après une réunion extraordinaire avec les chefs des services de sécurité et secrets à Istanbul, M. Erdogan a annoncé d'autres attaques. "Notre combat se poursuivra jusqu'à ce que nous ayons neutralisé le dernier terroriste et que soient asséchés les derniers marécages terroristes en Irak et en Syrie", a communiqué son bureau.